71-летний старик задавил насмерть своего правнука, когда тот делал первые шаги

Малыш был убит своим собственным прадедушкой, 71-летним Робертом Долимором, который вышел из дома и не знал о том, что малыш выбежал на проезжую часть. На беду семьи, малыш оказался в слепой зоне, поэтому Роберт, сидевший за рулём, просто физически не мог его увидеть.
Старик признался следствию, что за секунды до трагедии разговаривал с отцом мальчика Райаном, а затем просто завёл мотор машины. "Если бы я его видел, я бы ни за что не тронулся", — говорит он. В итоге мальчик скончался на месте из-за тяжелейших травм головы.
На заседании суда присутствовала безутешная мать малыша, 26-летняя Кэтрин Бёрден, которая разразилась рыданиями, когда патологоанатом зачитывал свои показания. Он озвучил, что у Джейкоба был перелом лица и черепа, а также множественные синяки по всему телу.
Эксперты рассказали, что в среднем малышам этого возраста нужно от 12 до 30 секунд, чтобы добежать от входной двери до припаркованной машины. Кроме того, водитель не видит многих частей автомобиля, поэтому маленький ребёнок легко может попасть в так называемую слепую зону.
Роберт Долимор был задержан по обвинению в неумышленном убийстве, но позже был освобождён из-под стражи. Родителей мальчика обвинили в пренебрежительном отношении к ребёнку, но их тоже освободили.
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