Убийственно красивые: 7 девушек, которые погибли из-за пластических операций

В Москве во время проведения пластической операции по устранению последствий внутриутробной травмы лица скончалась 17-летняя девушка. Екатерина Б. из Ростовской области родилась с синдромом Голденхара и выросла в детдоме. Девушка была героиней телевизионного шоу "Пусть говорят", где ей вызвался помочь пластический хирург из Москвы. Лайф вспомнил ещё шесть случаев, когда желание девушек стать красивее погубило их.

В Эквадоре 19-летняя "королева красоты" Катерина Канто умерла во время липосакции в январе 2015 года. Пластическая операция в частной клинике стала призом за победу студентки в конкурсе красоты. Представители клиники, где проходила операция, сообщили родственникам девушки, что она умерла от сердечного приступа. В то же время адвокат утверждает, что причиной гибели Канто стал отёк мозга.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 15, 2017 at 6:32am PDT

Ещё одной жертвой липосакции стала 27-летняя бразильянка Памела Насименто. Девушка не раз делала пластические операции и в 2012 году решила откачать лишний жир. Но всё пошло не так, как планировалось. Во время операции у пациентки случился гиповолемический шок. Однако судмедэксперты утверждали, что девушке проткнули почку.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 15, 2017 at 6:32am PDT

Жительница Магнитогорска Екатерина Клементьева решила сделать мужу сюрприз и втайне от него легла на операцию по увеличению груди в мае 2012 года. Однако во время второй инъекции лидокаина у девушки развилась острая аллергическая реакция, что привело к смерти.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 15, 2017 at 6:03am PDT

В ноябре 2016 года в Волгограде 23-летняя девушка умерла во время пластической операции в одной из косметологических клиник Центрального района. Мария Д. считала, что у неё слишком тонкие губы и маленький подбородок, и решила исправить "недочёты" природы. Установлено, что причиной смерти стал анафилактический шок.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 15, 2017 at 6:03am PDT

24-летняя Манэ Мартиросян запланировала сделать ринопластику ещё в юности, в 10-м классе. Она мечтала убрать горбинку на носу. В декабре 2016-го она всё-таки решилась обратиться к врачам в Белгороде. Однако её мечтам не суждено было сбыться — девушка умерла от анафилактического шока.

25-летняя Ксения Михайлюта из Запорожья давно хотела увеличить размер груди. Незадолго до операции в 2011 году девушка рассталась со своим парнем, с которым готовилась к свадьбе. Операция, по словам врача, была простой, без риска возникновения осложнений. Однако во время установки катетера для ввода наркоза врачи повредили подключичную вену, после чего началось внутреннее кровотечение, приведшее к смерти Ксении.