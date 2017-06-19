Подростки три дня провели на подземном кладбище, прежде чем их нашли спасатели

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Подростки три дня провели на подземном кладбище, прежде чем их нашли спасатели

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Фото © EAST NEWS

Французским спецслужбам с помощью собак удалось найти двоих подростков 16 и 17 лет, которые заблудились в туннелях парижских катакомб.

Молодые люди сразу же были доставлены в больницу с симптомами переохлаждения. Температура в катакомбах составляет 15 градусов по Цельсию (59 градусов по Фаренгейту).

Именно благодаря собакам мы смогли найти молодых людей

Представитель пожарной службы

Здесь хранятся перенесённые в конце XVIII века с парижского кладбища останки примерно шести миллионов местных жителей.

<p>Фото © Xavier Francolon/SIPA/EAST NEWS</p>

Общая длина парижских катакомб составляет примерно 250 километров. Формально посещение катакомб запрещено.

<p>Фото © Xavier Francolon/SIPA/EAST NEWS</p>

<p>Фото © EAST NEWS</p>

Исключением является двухкилометровый участок, где проводятся организованные экскурсии. При этом любители приключений умудряются проникать в закрытую для посещения зону через секретные ходы.

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