Подростки три дня провели на подземном кладбище, прежде чем их нашли спасатели

Французским спецслужбам с помощью собак удалось найти двоих подростков 16 и 17 лет, которые заблудились в туннелях парижских катакомб.

Молодые люди сразу же были доставлены в больницу с симптомами переохлаждения. Температура в катакомбах составляет 15 градусов по Цельсию (59 градусов по Фаренгейту).

Именно благодаря собакам мы смогли найти молодых людей Представитель пожарной службы

Здесь хранятся перенесённые в конце XVIII века с парижского кладбища останки примерно шести миллионов местных жителей.

Общая длина парижских катакомб составляет примерно 250 километров. Формально посещение катакомб запрещено.

Исключением является двухкилометровый участок, где проводятся организованные экскурсии. При этом любители приключений умудряются проникать в закрытую для посещения зону через секретные ходы.