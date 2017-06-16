Водитель, которому в драке откусили нос: 1,5 года тюрьмы для этого урода — ничто

Водитель грузовика почувствовал себя "настоящим монстром" после того, как пьяный незнакомец откусил ему в баре нос из-за денег.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 15 2017 в 7:23 PDT

Лиам Лав, 27-летний житель Гримсби, потерял значительную часть своего носа после сильного укуса незнакомцем. Хирурги провели три операции, но так и не смогли вернуть висящие лохмотья на место. Нападавший 32-летний Дэниэл Скиннер был приговорён к 20 месяцам лишения свободы по обвинению в нанесении тяжкого ущерба здоровью.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 15 2017 в 7:24 PDT

Потерпевший признался, что из-за своих увечий перестал выходить на улицу и уволился с работы. Он перестал чувствовать себя человеком. Каждый день он страдал не только от непрекращающейся боли, но и от душевных мук, которые он испытывал в связи со своим изуродованным лицом.

Что такое 20 месяцев тюрьмы по сравнению с изуродованным лицом и покалеченной жизнью? Лиам Лав

Самое ужасное, что сейчас и всю оставшуюся жизнь люди будут задавать Лиаму вопросы. Эта травма разделила его жизнь на "до" и "после", и по этому поводу он пролил немало слёз. Он почти никуда не выходит и не хочет никого видеть.

Когда Лиам познакомился со своим "палачом" Скиннером, он подумал, что тот порядочный парень. Они выпили, и Скиннер начал расспрашивать его о наркотиках, а после и вовсе обвинил его в том, что тот прикарманил его 200 фунтов (почти 15 тысяч рублей). Между ними завязалась драка, и хулиган схватил Лиама за нос.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 15 2017 в 7:23 PDT

Весь пол был залит кровью, там же Лиам нашёл оторванный кусок носа. Благодаря своевременной и квалифицированной помощи его удалось пришить обратно. После инцидента изуродованный Лиам заливал боль алкоголем, но сейчас дела потихоньку идут в гору, у него появилась новая подружка, которая укрепляет его самооценку и веру в себя.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 15 2017 в 7:23 PDT

Чтобы восстановить нос, хирурги провели три операции, забрав часть кожи со лба, поэтому его лицо испещрено шрамами, а кончик носа превратился в неестественный шар.