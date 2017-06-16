Не с тем связалась! Бешеная лиса напала на рабочего и огребла по полной

Читайте также

Не с тем связалась! Бешеная лиса напала на рабочего и огребла по полной

0
В Сети появилось видео нападения бешеной лисы на работника, который, чтобы защититься, отшвырнул хищника на несколько метров. На кадрах видно, как животное нападает на мужчину, схватив его за штанину. Тот, в свою очередь, пытается от него отбиться. Однако, когда лиса отлетает на несколько метров, она тут же снова устремляется за своей жертвой. К счастью, работнику удалось забраться в машину прежде, чем хищник снова напал на него.

Инцидент произошёл рано утром на металлургическом заводе в Топшеме. Позже животное нашли мёртвым на территории предприятия. По всей видимости, его сбила машина.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!