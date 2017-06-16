Отец подарил на 13-й день рождения дочки 17 шотов водки и сел за это на 4 года

Когда девочке стало плохо, родители уехали с праздника, оставив её без присмотра.

В 13-й день рождения своей дочери отец решил преподнести ей особый подарок — мужчина угостил ребёнка водкой, после чего она потеряла сознание и у девочки началась рвота. В общей сложности подросток выпил 17 шотов 40-градусного алкоголя. Причём, когда девочке стало плохо, родители просто ушли с праздника, сообщает New York Post.

По данным следствия, 39-летний мужчина также напоил 15-летнюю подругу своей дочери. В суде он признался, что действительно дал детям алкоголь и что угрожал им. В итоге безответственного отца приговорили к четырём годам тюрьмы в округе Лихай, штат Пенсильвания, мать девочки Мишель Эдвардс — к 23 месяцам заключения.

Алкоголизмом страдают 14% взрослого населения США — почти 33 млн человек, причём большинство из них никогда не обращались к врачу Фото © Flickr/craig Cloutier

Несмотря на то что родители бросили своего ребёнка, когда ему было плохо, отец признался, что для него его маленькая дочка — это всё, что у него есть в жизни.