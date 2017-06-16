Врачи не распознали рак, выписав средство от запора, и сгубили 19-летнюю девушку

Девушка из английского города Карлайл умерла из-за врачебной ошибки. Недобросовестные доктора не смогли диагностировать рак кишечника, приняв его за обыкновенный запор.

Меган Прайд, 19-летняя студентка из Карлайла, умерла в окружении близких на прошлой неделе в своём доме. В последние месяцы она активно выступала за повышение осведомлённости населения о раке кишечника и о том, что эта болезнь является бичом не только людей старшей возрастной категории — под ударом может оказаться любой.

Эксперты подтверждают слова Меган: уровень заболеваемости раком кишечника растёт среди молодого населения. Ей было всего 18, когда она узнала эту ужасную новость. Тогда она поклялась сама себе, что страшная болезнь не будет диктовать ей правила жизни, и назло недугу получила водительские права спустя несколько недель после установления диагноза.

Девушка знала, что болезнь, которая мучила её, не поддаётся лечению, поэтому она старалась с пользой потратить каждую отпущенную ей минуту. Она посвятила себя сбору средств в фонд борьбы с подростковым раком и повышала уровень осведомлённости граждан о разных формах этого заболевания.

Сложно поблагодарить каждого, кто оказал нам поддержку в последние дни жизни Меган Бев, мама Меган

Последние 16 месяцев, которые Меган провела в борьбе с раком кишечника, она не поддавалась унынию и с её лица не сходила улыбка. К сожалению, ей так и не удалось победить, ведь о том, какая болезнь поразила её органы, она узнала слишком поздно. Врачи долго не могли установить правильный диагноз и считали, что девушка просто страдает от запоров.

Похороны пройдут на этой неделе, и во время церемонии будет организован сбор пожертвований в благотворительные фонды "Рак молочной железы" и "Фонд детского рака".