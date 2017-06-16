Крокодил прокусил голову дрессировщику на глазах у туристов (видео)

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Крокодил прокусил голову дрессировщику на глазах у туристов (видео)

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В Сети появились чудовищные кадры с дрессировщиком, трюк которого закончился криками о помощи. На кадрах видно, как мужчина выступает на одном из самых знаменитых шоу крокодилов в Таиланде для небольшой группы людей на туристическом острове Самуи. Он становится на колени перед хищником и засовывает голову в открытую пасть. Однако животное резко схватывает человека и начинает дёргать его из стороны в сторону. Через несколько секунд крокодил отпускает свою жертву и ныряет в воду, оставив мужчину кричать от боли.

Впрочем, перед выступлением дрессировщик хвастался перед посетителями, что у него уже нет одного пальца после нападения крокодила.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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