13-летняя девочка, родившая от насильника: Ребёнок похож на отца, я ненавижу его

19-летний юноша познакомился с девочкой на вечеринке своих друзей, где он перебрал с алкоголем.

Деклану Хемпси было 18 лет, когда он переспал с 12-летней девочкой, с которой он познакомился на одной из вечеринок у своих друзей в Южном Йоркшире. Юноша был пьян и воспользовался беспомощностью ребёнка, лишив не только невинности, но и детства. Однако на этом история не закончилась — девочка забеременела, а когда она пришла попросить помощи у Деклана, тот её выгнал, сообщает Mirror.

Он забрал моё детство, мою невинность. Когда я просила его о помощи, всё, что он делал, это играл в Xbox с друзьями Жертва насилия

Девочка боялась рассказывать о своей беременности родителям, поэтому появление внука для них стало неожиданностью. Сама жертва насилия признаётся, что не хотела стать мамой в 13 лет и долгое время не могла смотреть на ребёнка, потому что он напоминал ей Деклана, но она с этим справилась.

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После того как тест ДНК показал, что отцом ребёнка является Деклан, юноша признался, что у него был секс с девочкой и в это время он был пьян. В итоге его приговорили к пяти годам заключения. Судья также добавил, что Деклан поступил как трус, проигнорировав просьбы девочки о помощи. По словам обвинения, пусть у него и было тяжёлое детство и это первая его судимость, но он, безусловно, виноват в произошедшем.