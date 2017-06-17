10-летняя девочка посадила в тюрьму своего насильника, нарисовав сцену нападения

Малышка нарисовала себя без одежды в заброшенном доме со связкой воздушных шаров у неё в руке.

Храбрая 10-летняя девочка посадила в тюрьму своего насильника благодаря рисунку, в котором она изобразила себя голой в заброшенном доме и со связкой воздушных шаров. Чёрно-белый эскиз малышка нарисовала, чтобы отвлечь себя от судебного разбирательства, но именно он стал доказательством вины её 45-летнего дяди, сообщает The Sun.

Девочка была сиротой: её мама умерла, а папа ушёл от них, когда она была ещё маленькой. Поэтому ребёнка отдали на попечение её тети и дяди в индийскую столицу Дели. Дядя стал домогаться её, а затем изнасиловал, о чём ребёнок рассказывал своей тёте, но ей никто не поверил.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 16, 2017 at 6:15am PDT

Тогда маленькая девочка сбежала из дома и была найдена плачущей в автобусе. Добровольцы отвезли её в отделение полиции. Первое время она просто молчала, но вскоре стражам правопорядка вместе с соцпопечителями удалось её разговорить. Впрочем, сам дядя утверждал, что девочка всё придумала.

Доказать вину дяди помог рисунок жертвы насилия. Благодаря ему психологи заверили судью, что у ребёнка психологическая травма, которую он не мог сам выдумать. В результате мужчину приговорили к пяти годам заключения.