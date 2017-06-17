Педагог убил болтливую 6-летнюю девочку, заклеив ей рот скотчем

Воспитательница детского сада в уезде Хуадянь заклеила рот маленькой девочке из-за того, что та слишком много разговаривала во время занятий по гимнастике. В результате шестилетняя Го Джинтонг задохнулась и умерла, сообщает The Sun.
По словам очевидцев, для того чтобы ребёнок замолчал, женщина использовала клей и скотч, которые задушили малышку. Девочка продолжала заниматься с классом, пока воспитатель не заметил, что её поведение становится ненормальным.
Когда кроху принесли к медсестре, то та, увидев её состояние, тут же вызвала скорую. Однако врачи уже ничего не успели сделать. Родители погибшей каждый день сидят около детского сада, ожидая ответа за смерть их ребёнка.
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