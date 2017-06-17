Педагог убил болтливую 6-летнюю девочку, заклеив ей рот скотчем

Ребёнок слишком много болтал во время занятия по гимнастике, поэтому воспитательница пошла на крайние меры.

Воспитательница детского сада в уезде Хуадянь заклеила рот маленькой девочке из-за того, что та слишком много разговаривала во время занятий по гимнастике. В результате шестилетняя Го Джинтонг задохнулась и умерла, сообщает The Sun.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 16, 2017 at 6:55am PDT

По словам очевидцев, для того чтобы ребёнок замолчал, женщина использовала клей и скотч, которые задушили малышку. Девочка продолжала заниматься с классом, пока воспитатель не заметил, что её поведение становится ненормальным.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 16, 2017 at 6:55am PDT

Когда кроху принесли к медсестре, то та, увидев её состояние, тут же вызвала скорую. Однако врачи уже ничего не успели сделать. Родители погибшей каждый день сидят около детского сада, ожидая ответа за смерть их ребёнка.