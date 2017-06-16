15-летняя девушка отравилась насмерть йогуртом в шаурме

У отравившейся Хлои Гилберт из города Мелкшам, Англия, была аллергия на молочные продукты.

В роковой день молодая девушка вместе со своей подругой Фиби Картер отправилась за покупками в торговый центр "Саутгейт", расположенный в городе Бат, графство Сомерсет, Англия.

Проголодавшись, девушки решили пообедать в кафе. Хлоя заказала кебабы, не подозревая, что это будет последний приём пищи в её жизни. Она не знала, что кебабы будут политы сверху йогуртовым соусом, на который у девушки была страшная аллергия.

Съев совсем немного, девушка резко почувствовала себя плохо. Она упала, у неё случился анафилактический шок. По рассказам посетителей заведения, они пришли ей на помощь, положили её на спину и вкололи эпипен, который Хлоя носила с собой на экстренный случай. Однако и это не смогло спасти её.

Подростка сразу же отправили в Royal United Hospital, но по дороге девушка скончалась.

Помощник коронера Питер Гарроуинг, работавший на месте происшествия, заявил, что смерть подростка была несчастным случаем.

Родители девушки, несмотря на большую утрату, нашли в себе силы выразить благодарность тем людям, которые поспешили на помощь их дочери.