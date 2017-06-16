15-летняя девушка отравилась насмерть йогуртом в шаурме

В роковой день молодая девушка вместе со своей подругой Фиби Картер отправилась за покупками в торговый центр "Саутгейт", расположенный в городе Бат, графство Сомерсет, Англия.
Проголодавшись, девушки решили пообедать в кафе. Хлоя заказала кебабы, не подозревая, что это будет последний приём пищи в её жизни. Она не знала, что кебабы будут политы сверху йогуртовым соусом, на который у девушки была страшная аллергия.
Съев совсем немного, девушка резко почувствовала себя плохо. Она упала, у неё случился анафилактический шок. По рассказам посетителей заведения, они пришли ей на помощь, положили её на спину и вкололи эпипен, который Хлоя носила с собой на экстренный случай. Однако и это не смогло спасти её.
Подростка сразу же отправили в Royal United Hospital, но по дороге девушка скончалась.
Помощник коронера Питер Гарроуинг, работавший на месте происшествия, заявил, что смерть подростка была несчастным случаем.
Родители девушки, несмотря на большую утрату, нашли в себе силы выразить благодарность тем людям, которые поспешили на помощь их дочери.
Спасибо всем, кто оказывал помощь Хлое: работникам, посетителям и её подруге. Вы пытались сделать всё, чтобы сохранить ей жизнь!
Родители Хлои
- Популярные
- По времени