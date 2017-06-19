Студенты устроили турнир по убийствам животных, снимая их мучения на видео

Несколько студентов Колледжа Хартпери (Англия), среди выпускников которого значатся выдающиеся спортсмены, были отстранены от занятий за жестокое обращение с животными. Учащиеся выложили в Сеть снятые на мобильные телефоны фотографии и видеозаписи издевательств над котом, барсуком и лисёнком. Последний был замучен до смерти первокурсницей. Случившимся заинтересовалась полиция.

Студенты Колледжа Хартпери, в котором учились олимпийская чемпионка и "всадница номер один" Шарлотта Дюжарден, игрок сборной Северной Ирландии по футболу Шейн Дафф, а также ряд выдающихся регбистов, снова прославились на всю Британию. Воспитанники престижного учебного заведения приняли участие в очередных соревнованиях, но на этот раз речь идёт не о конном спорте или регби. Студенты устроили кровавый турнир по издевательствам над животными, в ходе которого применяли изощрённые пытки к пойманным ими барсуку, лисёнку и коту, принадлежавшему одному из преподавателей колледжа. Полиция начала проверку по факту случившегося после того, как одна из первокурсниц выложила в Snapchat видеозапись жестокого убийства лисёнка, которому перерезали горло и размозжили голову. Свой пост девушка сопроводила комментарием "Получай, ублюдок".

За несколько дней до этого учащийся второго курса разместил в соцсетях кадр с мёртвым котом, которого он, ухмыляясь, держал за лапу. Хозяин нашёл бездыханное тело животного на улице и решил, что его сбила машина. Однако после того, как стало известно о негласном кровавом соревновании между студентами, всё встало на свои места и неравнодушные сотрудники колледжа обратились с заявлением в полицию.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 17 2017 в 5:52 PDT

Пока правоохранительные органы проверяют причастность учащихся колледжа к убийствам животных, студента, расправившегося с котом, исключили из учебного заведения, а всех, кто был замешан в мученической смерти лисёнка, отстранили от занятий. Волна негодования поднялась и в соцсетях. Подозреваемых в преступлении называют подонками и недостойными права называться людьми.