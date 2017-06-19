22-летняя повариха пошла к дантисту с абсцессом, но по итогу осталась без глаза

Молодая женщина из Флориды отправилась к стоматологу, думая, что у неё абсцесс. К сожалению, всё оказалось намного хуже и пациентке пришлось удалить глаз.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 19 2017 в 1:10 PDT

Цери Джонс, повару из Англии, пришлось перекраивать практически всё лицо после того, как обнаружилось, что она страдает редкой формой рака, клетки которого питаются её плотью. То, что сначала было подозрительным комком в глотке, оказалось аденоидной кистозной карциномой, которая влияла на слюнные железы головы и шеи.

Я думала, что комок в горле — это абсцесс, и пошла к стоматологу. Оказалось, что это болезнь, о которой я даже не слышала Цери Джонс

Молодая девушка провела 36 часов на операционном столе, в итоге у неё удалили опухоль, а вместе с ней и левый глаз. Кроме того, пришлось перекроить практически всё её лицо, заменив кости на титановые, чтобы рак не распространился дальше.

И это далеко не всё, что пришлось пережить несчастной мисс Джонс. Ей удалили все зубы с левой стороны, а с правого бедра на лицо были пересажены мышцы и кожа. Недавно она полетела в США, во Флориду, чтобы там пройти специальный курс лучевой терапии, который должен убить оставшиеся раковые клетки.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 19 2017 в 1:10 PDT

Поскольку больной организм был буквально истерзан различными процедурами, у Цери начались осложнения. Её мозг начал выделять жидкость, и врачам пришлось провести пункцию позвоночника, а девушку перевести на аппарат жизнеобеспечения. К счастью, всё это позади, для поддержания жизни не нужны столь радикальные меры.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 19 2017 в 1:10 PDT

Множество операций и различных терапий — это далеко не все сложности, с которыми приходится сталкиваться Цери. Ей нужно оплачивать не только лечение, но и перелёт и проживание в другой стране. Чтобы справиться с этим, она создала страницу на сайте по сбору денег GoFundMe. Всего девушке нужно 5 тысяч фунтов (370 тысяч рублей по нынешнему курсу).