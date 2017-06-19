17-летний хвастун умер в спортзале от сердечного приступа на глазах у друзей

В погоне за идеальным телом некоторые молодые люди готовы на многое. Среди них оказался и 17-летний студент из индийского города Насик, который довёл свой организм до критического состояния и умер прямо в тренажёрном зале.

Инцидент произошёл в субботу утром в одном из спортивных залов Нашика. Студент, который планировал стать инженером, 17-летний (согласно некоторым источникам, 19-летний) Аджинкуя Лолдж, умер от сердечного приступа. По словам полицейских, Лолдж активно проявлял себя в учёбе и на общественном поприще, и вот несколько дней назад начал ходить в спортзал.

Несмотря на свой маленький опыт, парень решил похвастаться перед своими друзьями и, видимо, не справился с нагрузкой. К сожалению, такие ситуации не редкость среди новичков, у многих не выдерживает сердце, когда не привыкший к спорту организм перегружают слишком долгими и упорными тренировками. Для того чтобы избежать плачевных последствий, к силовым упражнениям стоит подходить, учитывая советы опытных спортсменов и тренеров.