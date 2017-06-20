27-летний отец умер от рака после того, как врачи 4 года водили его за нос

Мужчина обращался к врачам несколько раз, однако всё это время его болезнь игнорировали.

Даниэль Хеммингс обратился в больницу с жалобой на шишку в нижней части спины в 2010 году. Отцу шестилетнего мальчика сделали МРТ, однако её результаты никто из врачей не проанализировал. В следующем году мужчина снова пришёл к своему терапевту, который посчитал опухоль доброкачественной и отправил его на операцию, сообщает The Sun.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 19, 2017 at 6:02am PDT

Дальнейшие исследования показали, что у Даниэля был рак нервной системы, но из-за путаницы ему сказали об этом только через четыре месяца, но было уже поздно — болезнь достигла той стадии, когда у мужчины не оставалось шансов выжить. В 2014 году он скончался в возрасте 27 лет. После его смерти врачи признали, что лечение необходимо было начать в 2010 году, когда пациент пришёл в первый раз.

Наш сын будет расти без отца. Трудно поверить, что потребовалось несколько лет, прежде чем врачи поставили Даниэлю верный диагноз Жена Фэллон Уолдрон

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 19, 2017 at 6:02am PDT

Перед своей смертью Даниель поручил адвокатам добиться справедливости в суде. Разбирательство до сих продолжается.