27-летний отец умер от рака после того, как врачи 4 года водили его за нос

Даниэль Хеммингс обратился в больницу с жалобой на шишку в нижней части спины в 2010 году. Отцу шестилетнего мальчика сделали МРТ, однако её результаты никто из врачей не проанализировал. В следующем году мужчина снова пришёл к своему терапевту, который посчитал опухоль доброкачественной и отправил его на операцию, сообщает The Sun.
Дальнейшие исследования показали, что у Даниэля был рак нервной системы, но из-за путаницы ему сказали об этом только через четыре месяца, но было уже поздно — болезнь достигла той стадии, когда у мужчины не оставалось шансов выжить. В 2014 году он скончался в возрасте 27 лет. После его смерти врачи признали, что лечение необходимо было начать в 2010 году, когда пациент пришёл в первый раз.
Наш сын будет расти без отца. Трудно поверить, что потребовалось несколько лет, прежде чем врачи поставили Даниэлю верный диагноз
Жена Фэллон Уолдрон
Перед своей смертью Даниель поручил адвокатам добиться справедливости в суде. Разбирательство до сих продолжается.
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