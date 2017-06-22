Отвергнутый любовник забил молодую мать насмерть, проломив ей голову 19 раз

Во время оглашения приговора судья назвал убийство молодой матери одним из самых жутких примеров домашнего насилия. Убийца девушки заключён в тюрьму на срок не менее 24 лет.

Жестокого убийцу, 27-летнего Джоя Стори из Норвича, приговорили к пожизненному заключению за убийство Керри Макоули. После того как обезумевший сожитель напал на 32-летнюю мать двоих детей, её череп был размозжён и больше напоминал мозаику, а не человеческую голову.

Женщина была убита спустя несколько недель после того, как она призналась в том, что чувствует себя как никогда прекрасно, расставшись с Джоем. Керри нашла в себе силы разорвать полуторагодовые отношения с жестоким мужчиной, который всячески её изводил. Она выкладывала в соцсети фотографии с синяками и травмами, которые он ей наносил, заявляя, что он сломал ей челюсть и сердце.

Через несколько недель после этой публикации Керри стала жертвой резко меняющегося настроения Джоя и была насмерть забита в своей собственной квартире. В ходе следствия было установлено, что убийца нанёс своей жертве 19 ударов по голове и шее. Найденное тело шокировало детективов — шея девушки была туго перетянута галстуком, а череп расколот на мелкие кусочки

Соседи рассказали, что слышали крики из квартиры, где девушка жила вместе с двумя сыновьями. А незадолго до трагедии Керри отправилась в романтическое путешествие в Рим со своим любимым, где он баловал её подарками и угощал дорогим шампанским.

Присяжным понадобился всего час, чтобы вынести единогласное и безоговорочное решение не в пользу убийцы. Судья описал это убийство как типичный акт домашнего насилия. Весь пол в доме был залит кровью, к несчастью, эту картину увидел бывший муж убитой, отец её детей, — он начал переживать, что Керри не отвечает на звонки и приехал к ней домой, воспользовавшись запасным ключом, который одолжил у её матери.

Согласно заключению судмедэкспертов, Керри умерла от целого ряда факторов, в том числе от обильной потери крови и кровоизлияния в другие органы. Убийцу нашли практически сразу — он до сих пор носил рубашку, покрытую кровью жертвы.