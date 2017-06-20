Зоозащитники освободили 75-летнего слона, который 50 лет просидел на цепи

Животное, над которым в течение всего этого времени жестоко издевались, бросили умирать, приковав за четыре ноги.

Слон по кличке Гейджрадж, которая переводится как "король" или "большой мальчик", более полувека провёл в рабстве в индуистском храме в Махаратше, куда он попал, будучи совсем ещё маленьким. В течение всего этого времени он просидел на цепи, прикованный к одному и тому же месту, на его ногах появился абсцесс, а сам он практически ослеп. Погонщики издевались над ним ежедневно и, чтобы слон не смог им ответить, отпилили его клыки. К счастью, зоозащитникам удалось спасти Гейджраджа, которому сейчас около 75 лет, и теперь он в безопасности, сообщает Daily Mail.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 19, 2017 at 8:37am PDT

Конечно, никто, кроме самого слона, не знает, сколько боли, страданий и унижений ему пришлось перенести за полвека. По его слезам можно догадаться, что очень много.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 19, 2017 at 8:37am PDT

Однако спасти слона оказалось не так просто. Этому пытался помешать не только сам хозяин животного, но и местные жители. Около 500 человек преградили путь машине, где сидел слон, и закидывали её камнями. Вскоре полиции удалось разогнать недовольных.