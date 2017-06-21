Дети с кишечником наружу рождаются один на 3 тысячи, но только не в этой семье

Когда у Кристал Джайлс родился первый сын, врачи сказали, что с его врождённым заболеванием у него очень маленькие шансы выжить. Спустя восемь лет у женщины родилась девочка с точно таким же дефектом, и оба сейчас живы и здоровы.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 1:02 PDT

Двух младенцев, которые родились с кишечником вне тела, удалось спасти, завернув их в плёнку. Этот редкий недуг называется гастрошизисом и встречается у одного из трёх тысяч новорождённых. По странному стечению обстоятельств у Кристал (с разницей в восемь лет) родилось два малыша с таким дефектом.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 1:02 PDT

Когда женщина забеременела ещё раз, врачи сказали, что шансы на рождение малышки с гастрошизисом, как и у её старшего брата, ничтожно малы, а точнее это попросту невозможно, учитывая мировую статистику. Несмотря на это, девочка также родилась с кишечником вне тела, и точно так же, как и брата, её пришлось обернуть плёнкой, чтобы сохранить органы невредимыми, пока не будет проведена операция.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 1:02 PDT

Как ни странно, до рождения собственных детей Кристал уже сталкивалась с подобным заболеванием — её племянница родилась в 2000 году точно с таким же дефектом. Кристал Джайлс сначала не понимала, зачем её мальчика заворачивают в плёнку. Жуткую правду ей открыла её собственная мать, которая вместе с зятем осознавали, что происходит с новорождённым.

Сразу после родов я даже не задумывалась о том, зачем его заворачивают в плёнку. Мне было не до того, мои мысли были как в тумане Кристал Джайлс

Гастрошизис появляется из-за того, что кишечник не перемещается в брюшную полость плода и продолжает развиваться уже за его пределами. При этом брюшная стенка не образовывается полностью. Новорождённого приходится сразу же оборачивать плёнкой, чтобы сохранить тепло и жизненно важные жидкости.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 1:02 PDT

Старший сын Кристал, Оуэн, провёл в больнице два месяца, а девочка — 23 дня. При этом она родилась преждевременно, матери пришлось делать экстренное кесарево сечение. Кстати говоря, роды у женщины принимали те же врачи, что делали это восемь лет назад. Сказать, что они были шокированы таким стечением обстоятельств, — это не сказать ничего.