Автоледи запуталась в Google Maps и попала в ДТП, став виновницей смерти парня

Девушка надеялась успеть повернуть, но не справилась с управлением на высокой скорости.

20-летняя Салли Эдмондсон вместе со своим парнем Кристофером Янгом ехали на крестины в Линкольншир. У девушки за рулём был небольшой опыт вождения, поэтому пара ориентировалась по Google Maps. На скорости 80 миль в час Салли обогнала соседний автомобиль, как вдруг приложение сообщило, что она пропустила поворот. Девушка попыталась повернуть, но из-за большой скорости не справилась с управлением. В результате аварии погиб 24-летний Кристофер, сообщает Daily Mail.

Влюблённые познакомились в магазине родителей Кристофера, куда Салли устроилась работать. Затем они переехали в Бедфорд, где оба учились в местном университете. Пара собиралась пожениться, однако их планам не суждено было сбыться из-за глупой ошибки. Родители погибшего до сих пор не могут простить девушку. По их словам, Салли даже не попросила у них прощения и не раскаивается в произошедшем.

Мы знаем Салли с тех пор, как ей было 16 лет. Мы приняли её в семью. Но после трагедии она ни разу не извинилась за смерть нашего сына Родители Кристофера

Родители Кристофера попросили вернуть личные вещи их сына, в том числе компьютер и музыкальный проигрыватель, из-за чего семьи ещё больше разругались. Что касается Салли, то судья лишил её водительских прав на три года и приговорил к девяти месяцам заключения. По его словам, в таких случаях существует только один путь — и это путь прощения.