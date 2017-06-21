Зоозащитник уличил жителей Бали в продаже собачьего мяса под видом курятины

Ничего не подозревающие туристы на Бали едят мясо собак, хотя местные жители утверждают, что это куриное соте. Активисты из Австралии делают всё, чтобы устранить отрасль по производству собачьего мяса, которое к тому же опасно для здоровья.

Большинство собак, которых подают к столу в Индонезии, убиты в щенячьем возрасте при помощи цианида. Зоозащитники по всему миру шокированы не только зверским варварством по отношению к животным, но и тем, что обманутые туристы, сами того не подозревая, способствуют развитию индустрии по производству собачьего мяса.

Среднестатистический турист, приезжающий на Бали, даже не подозревает, что почти весь уличный фастфуд сделан из собачьего мяса Фото © EAST NEWS

Активист и зоозащитник из Animals Australia, который не хочет афишировать своё настоящее имя и представился Люком, рассказал, что он провёл под прикрытием на Бали четыре месяца и следил за торговлей собачьим мясом. Он тщательно документировал информацию о бандах, которые похищают щенков, а затем убивают их ради мяса.

Я тщательно готовился, чтобы противостоять жестокости. Но я не был готов к тому, чтобы наблюдать за ловлей собак в деревне Люк

Когда Люк сидел в засаде, снимая всё на камеру, он не мог сдержать злобы и ужаса, он вспоминает, как слёзы лились рекой по его щекам. Тем не менее собачье мясо является законным в этой стране, местные жители с удовольствием потребляют его в пищу.

На Бали существует поверье, согласно которому мясо собак делает индонезийцев мужественнее Фото © Incognito Media/Tiga Foundation/East News

Местные жители знают, что туристы негативно относятся к собачьему мясу, поэтому говорят им, что это курица. Активисты делают всё, чтобы повлиять на местных властей и запретить эту отрасль, негуманную и очень опасную, ведь собачье мясо отравлено цианидом.