Остановите это безумие! В Дании вновь устроили массовый забой чёрных дельфинов

В Дании начался "Гриндадрап" — один из самых страшных фестивалей в мировой культуре и, бесспорно, самый страшный в европейской. В рамках этого ежегодного праздника китобои с Фарерских островов убивают сотни чёрных дельфинов и превращают прибрежные воды в кровавое море. Зоозащитникам пока не удаётся положить конец ужасной традиции.

Каждый год чёрные дельфины — гринды приплывают к берегам Фарерских островов в ходе миграции. И каждый год их встречают местные рыбаки-китобои на моторных лодках. Сотни животных специально загоняют на мелководье, где жестоко убивают копьями.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 2:46 PDT

Те жители Фарерских островов, кто не участвует в забое лично, наблюдают за фестивалем с берега и помогают вытаскивать убитых дельфинов на берег. Страшный процесс запечатлён на фотографиях, сделанных 16 июня этого года.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 2:46 PDT

Когда-то забой дельфинов имел пищевое значение: на Фарерских островах суровый климат, и только мясо гринд помогало аборигенам пережить суровую зиму. Сегодня поедание дельфинов продолжается, несмотря на возможность добыть пищу иными путями.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 20 2017 в 2:46 PDT

Компания "Морской пастух" ежегодно проводит антикитобойные протесты на Фарерских островах. Их итогом становятся столкновения с полицией и атаки местных жителей на экологов. А фестиваль "Гриндадрап" продолжает проводиться, а значит, сотни дельфинов будут по-прежнему лишаться жизни у берегов Фарерских островов.