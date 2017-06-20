Остановите это безумие! В Дании вновь устроили массовый забой чёрных дельфинов

Каждый год чёрные дельфины — гринды приплывают к берегам Фарерских островов в ходе миграции. И каждый год их встречают местные рыбаки-китобои на моторных лодках. Сотни животных специально загоняют на мелководье, где жестоко убивают копьями.
Те жители Фарерских островов, кто не участвует в забое лично, наблюдают за фестивалем с берега и помогают вытаскивать убитых дельфинов на берег. Страшный процесс запечатлён на фотографиях, сделанных 16 июня этого года.
Когда-то забой дельфинов имел пищевое значение: на Фарерских островах суровый климат, и только мясо гринд помогало аборигенам пережить суровую зиму. Сегодня поедание дельфинов продолжается, несмотря на возможность добыть пищу иными путями.
Компания "Морской пастух" ежегодно проводит антикитобойные протесты на Фарерских островах. Их итогом становятся столкновения с полицией и атаки местных жителей на экологов. А фестиваль "Гриндадрап" продолжает проводиться, а значит, сотни дельфинов будут по-прежнему лишаться жизни у берегов Фарерских островов.
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