От ожирения гибнет больше людей, чем в ДТП, терактах и от болезни Альцгеймера

Группа американских исследователей, финансируемых фондом Билла и Мелинды Гейтс, дала оценку уровню ожирения и обнаружила, что более 10 процентов населения мира теперь живёт с этим заболеванием, пишет Vox.

Эксперты опубликовали своё исследование в New England Journal of Medicine. По их мнению, больных ожирением становится всё больше. Исследователи подсчитали, что высокая масса тела была причиной четырёх миллионов смертей во всём мире.

Доступность высококалорийных продуктов и интенсивный маркетинг — вот главная причина увеличения веса Фото © Flickr/Sandra Cohen-Rose and Colin Rose

С 1980 года распространённость ожирения увеличилась в два раза более чем в 70 странах по всему миру — в основном в странах с низким и в регионах со средним уровнем дохода. Этот показатель растёт практически в каждой стране.

От ожирения погибает больше людей, чем от дорожно-транспортных происшествий, болезни Альцгеймера или террористических атак Фото © Flickr/Sandra Cohen-Rose and Colin Rose

Быстроприготовленная и калорийная пищевая продукция таких компаний, как PepsiCo и McDonald's, становится всё более доступной и востребованной. Тот факт, что излишний вес считается одной из причин проблем со здоровьем, никак не влияет на эту тенденцию.

Если вы хотите похудеть, то в первую очередь нужно заняться подсчётом калорий. Физические упражнения на втором месте по важности Фото © Flickr/lazydoll

Эксперты отметили, что у детей ожирение появляется быстрее, чем у взрослых. В США этот показатель неутешителен. Из 20 крупнейших стран мира в Америке был самый высокий показатель детского ожирения. А вот самый высокий показатель ожирения у взрослых — в Египте.