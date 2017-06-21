Брат 15-летней девочки, убитой в Гоа, покончил с собой из-за чувства вины

Мать изнасилованной и убитой в 2008 году в Индии девочки-подростка рассказала следствию, что старший брат дочери покончил с собой из-за того, что винил себя в её смерти.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 3:50 PDT

28-летний Хэллоран Ричард Килинг был найден мёртвым в снимаемом им доме. Коронер, который занимается расследованием этого дела, заявил, что у следствия недостаточно доказательств того, что тот совершил самоубийство. Мать Ричарда Фиона Маккион рассказала, что во время роковой поездки её дочери в Индию его там не было.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 3:50 PDT

Хэллоран должен был отправиться на семейный отдых в Гоа почти 10 лет назад, но не сумел вовремя получить заграничный паспорт. По словам мамы, именно поэтому её сын перекладывает всю вину за случившееся на себя. Всё это время он был уверен, что если бы поехал, то смог бы защитить сестру и она была бы до сих пор жива.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 3:50 PDT

Фиона рассказала, что её сын боролся с психическими заболеваниями ещё с раннего детства, но смерть любимой сестры буквально добила его. В 15 лет он подсел на наркотики и несколько раз пытался покончить с собой, но в этот раз попытка удалась.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 20 2017 в 3:50 PDT

Мать семейства, у которой осталось семеро детей, продолжает борьбу за справедливое наказание для убийц своей девочки. Двое мужчин, которые обвинялись в убийстве 15-летней Скарлетт, были оправданы в 2016 году. Семья убитой обжаловала это решение и в бою за справедливость опирается на поддержку инициативных групп и благотворительных организаций.