38-летний водитель случайно сделал селфи со своим убийцей за секунду до смерти

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38-летний водитель случайно сделал селфи со своим убийцей за секунду до смерти

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Фото: Социальные сети

По словам девушки погибшего, которая в это время находилась в авто, преступник перелез через открытое окно и зарезал мужчину.

38-летний Шон Мёрфи случайно сфотографировал своего убийцу, когда делал селфи в машине в Манчестере. Как рассказывают очевидцы, преступник напал через несколько секунд. Благодаря снимку полиция уже арестовала 23-летнего подозреваемого, сообщает The Sun.

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30-летняя девушка Шона Келли Филдинг находилась во время убийства в салоне авто. По её словам, преступник перегнулся через открытой окно и зарезал её возлюбленного.

Я вытащила его на обочину, начала делать искусственное дыхание. Он потерял много крови. Последнее, что он сказал, — что любит меня

Келли Филдинг

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У Шона остался маленький сын. Келли рассказывает, что Шон всегда упорно работал, чтобы дать тому лучшую жизнь, чем была у него.

Он был очень добрым — многие принимали его доброту как слабость, но он знал, как себя вести

Келли Филдинг

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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