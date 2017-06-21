38-летний водитель случайно сделал селфи со своим убийцей за секунду до смерти

38-летний Шон Мёрфи случайно сфотографировал своего убийцу, когда делал селфи в машине в Манчестере. Как рассказывают очевидцы, преступник напал через несколько секунд. Благодаря снимку полиция уже арестовала 23-летнего подозреваемого, сообщает The Sun.
30-летняя девушка Шона Келли Филдинг находилась во время убийства в салоне авто. По её словам, преступник перегнулся через открытой окно и зарезал её возлюбленного.
Я вытащила его на обочину, начала делать искусственное дыхание. Он потерял много крови. Последнее, что он сказал, — что любит меня
Келли Филдинг
У Шона остался маленький сын. Келли рассказывает, что Шон всегда упорно работал, чтобы дать тому лучшую жизнь, чем была у него.
Он был очень добрым — многие принимали его доброту как слабость, но он знал, как себя вести
Келли Филдинг
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