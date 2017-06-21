38-летний водитель случайно сделал селфи со своим убийцей за секунду до смерти

По словам девушки погибшего, которая в это время находилась в авто, преступник перелез через открытое окно и зарезал мужчину.

38-летний Шон Мёрфи случайно сфотографировал своего убийцу, когда делал селфи в машине в Манчестере. Как рассказывают очевидцы, преступник напал через несколько секунд. Благодаря снимку полиция уже арестовала 23-летнего подозреваемого, сообщает The Sun.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 20, 2017 at 3:36am PDT

30-летняя девушка Шона Келли Филдинг находилась во время убийства в салоне авто. По её словам, преступник перегнулся через открытой окно и зарезал её возлюбленного.

Я вытащила его на обочину, начала делать искусственное дыхание. Он потерял много крови. Последнее, что он сказал, — что любит меня Келли Филдинг

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 20, 2017 at 3:36am PDT

У Шона остался маленький сын. Келли рассказывает, что Шон всегда упорно работал, чтобы дать тому лучшую жизнь, чем была у него.