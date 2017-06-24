Врачам понадобилось 14 лет, чтобы понять: причина мигрени у девочки — опухоль

Сейчас 17-летняя девушка проходит протонно-лучевую терапию, от которой она потеряла память и зрение.

Шарлотте Рид было всего три года, когда у неё начались страшные головные боли, которые с годами становились всё сильнее. Только в подростковом возрасте у девочки диагностировали опухоль головного мозга. Всё это время врачи считали, что мучительная мигрень ребёнка, которая могла длиться неделями, вызвана стрессом от учебы, сообщает Mirror.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 20, 2017 at 6:31am PDT

Опухоль удалось найти после того, как у подростка начались проблемы со зрением в 17 лет. Окулист, обследовав Шарлотту, тут же отправил её на МРТ, которое показало краниофарингиому. Несмотря на то что трёхсантиметровая опухоль была доброкачественной, врачи не стали её вырезать из-за местоположения.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 20, 2017 at 6:31am PDT

Поэтому девочке назначили протонно-лучевую терапию во Флориде, из-за которой она стала терять память. Мама Шарлотты рассказывает, что её дочка может забывать элементарные вещи — например, когда она кушала и что она делала несколько дней назад.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 20, 2017 at 6:31am PDT

Сейчас семья вернулась к себе домой в Великобританию, но ужасные побочные эффекты до сих пор мучают ребёнка, который к тому же потерял зрение. При этом терапия не удалила опухоль, а только остановила её рост.