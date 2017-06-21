7 самых наглых мажоров Москвы

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7 самых наглых мажоров Москвы

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Мажор в Москве "поставил на счётчик" сотрудника ГИБДД, потребовав 12 миллионов рублей. Попавшись на грубом нарушении ПДД, 32-летний Сурен Ванецян умолял инспектора его отпустить, а после шантажировал его делом о взятке. Лайф вспомнил ещё шесть самых наглых мажоров Москвы.

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Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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