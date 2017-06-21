7 самых наглых мажоров Москвы

Полицейский был уволен со службы. А Сурен Ванецян задержан за вымогательство.
Багдасарян: гонка на "гелендвагене" и авария на Кутузовском
На Мару никак не повлияли исправительные работы и штрафы: как нарушала, так и продолжает это делать даже без прав
Шамсуаров: те же гонки по Москве с трансляцией в Periscope
У Руслана отобрали "гелендваген", приговорили к 300 часам исправительных работ, но ему по боку — гонять ему никто не запретит
Фото: Instagram
Иванов: обстрелял "порше" девушки из своего "мерседеса"
В отношении друга Шамсуарова Никиты возбудили дело по статье "Хулиганство". Но юноша особо не беспокоится
Фото: Социальные сети
Погосян: дрифт вокруг инспектора ДПС
Паруйра повторно лишили прав, при этом сам юноша в суд предпочёл не ходить
Фото: facebook
Маджидов: гонка на "гелендвагене"
После суда Авдувахоб ездит без водительских прав, умудряясь при этом нарушать ПДД
Фото: www.instagram.com/a__m747/
Михальцова: гонки на папином Lamborghini Gallardo
Арину уже привлекали к административной ответственности, но, несмотря на это, девушка продолжает выкладывать видео гонок в Сеть
Фото: vk.com/id300227509
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