7 самых наглых мажоров Москвы

Мажор в Москве "поставил на счётчик" сотрудника ГИБДД, потребовав 12 миллионов рублей. Попавшись на грубом нарушении ПДД, 32-летний Сурен Ванецян умолял инспектора его отпустить, а после шантажировал его делом о взятке. Лайф вспомнил ещё шесть самых наглых мажоров Москвы.

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