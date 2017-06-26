"10 лет вместе и секс уже не тот? Решение есть — примите в семью ещё одну жену"

Супружеская пара, которая провела в браке 10 лет, с помощью сайта знакомств решила создать шведскую семью, чтобы воспитывать детей и улучшить сексуальную жизнь.

Супруги решили, что в их семейной жизни что-то надо менять, чтобы освежить чувства. Поэтому два года назад 31-летний Мэтью и 30-летняя Мишель из Хантингтон-бич решили найти себе девушку через сайт знакомств, которая согласится на создание шведской семьи.

На необычное предложение откликнулась 26-летняя Кортни. Она сразу же переехала в дом Мэтью и Мишель, в котором жили ещё и двое сыновей.

Однако представитель шведской семьи заявил, что во время интимной близости никакой ревности никто друг к другу не испытывает.

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Мэтью заявляет, что помимо разнообразной сексуальной жизни он приобрёл ещё и двух хозяек в доме, которые убираются, готовят и следят за детьми.

Теперь у его двух сыновей — семилетнего Дэрио и двухлетнего Энтони — две мамы. Биологической мамой является Мишель, а Кортни выступает в роли опекуна, но и её дети называют мамой.

Кроме того, семья находит знакомства в Интернете с такими же людьми, которые разделяют их взгляды на семейную жизнь: они встречаются, общаются, гуляют и весело проводят время вместе.

Также любовники не стесняются своей жизни и делятся фотографиями в соцсетях, подписывая их милыми подписями со словами благодарности и признаниями в любви.