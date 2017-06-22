Муж беременной девушки, погибшей в метро, доказывает копам, что это не суицид

31-летняя Плиянла Россарин, которая находилась на шестом месяце беременности, сделала три нетвёрдых шага перед тем, как упасть на железнодорожные рельсы перед приближающимся поездом. Остальные пассажиры в ужасе пытались предупредить машиниста, чтобы он остановил состав, но было слишком поздно. Девушка погибла на месте.

Полиция Бангкока считает, что это было самоубийство, однако муж погибшей категорически отвергает эту версию. По его словам, Россарин в тот день чувствовала сильное головокружение и тошноту, сообщает Mirror.

В тот день супруг высадил её на машине около вокзала, откуда она ездила на работу. Человек, который стоял позади Россарин, рассказал, что девушка смотрела в телефон, когда шла к краю перрона.