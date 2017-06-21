Вешалка пробила череп 6-летнего ребёнка, упав с 21-го этажа

6-летний Сяо Цзе вместе с бабушкой решили срезать путь по дороге домой и пройти через жилой район в городе Чунцин на юго-западе Китая, когда на ребёнка упала гигантская вешалка и пронзила ему лоб. По словам свидетелей, металлический предмет сбросили с 21-го этажа, однако хозяева квартиры отвергают все обвинения, несмотря на то что похожие вешалки были найдены у них в шкафу, сообщает The Sun.
Мальчика доставили в детскую больницу, где врачам удалось вытащить предмет после трёхчасовой операции. По их словам, вешалка вошла в череп почти на дюйм.
Очевидцы сняли на видео произошедшее. На кадрах видно, как бабушка пытается вытащить вешалку самостоятельно, но прохожие пытаются её отговорить, так как может открыться ещё большее кровотечение.
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