Вешалка пробила череп 6-летнего ребёнка, упав с 21-го этажа

По словам очевидцев, металлический предмет сбросила пара, которая живёт на этом этаже китайской башни.

6-летний Сяо Цзе вместе с бабушкой решили срезать путь по дороге домой и пройти через жилой район в городе Чунцин на юго-западе Китая, когда на ребёнка упала гигантская вешалка и пронзила ему лоб. По словам свидетелей, металлический предмет сбросили с 21-го этажа, однако хозяева квартиры отвергают все обвинения, несмотря на то что похожие вешалки были найдены у них в шкафу, сообщает The Sun.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 21, 2017 at 1:12am PDT

Мальчика доставили в детскую больницу, где врачам удалось вытащить предмет после трёхчасовой операции. По их словам, вешалка вошла в череп почти на дюйм.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on Jun 21, 2017 at 1:12am PDT

Очевидцы сняли на видео произошедшее. На кадрах видно, как бабушка пытается вытащить вешалку самостоятельно, но прохожие пытаются её отговорить, так как может открыться ещё большее кровотечение.