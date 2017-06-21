Моряк, который упал с мачты яхты Александра Мамута, умер после двух лет мучений

Джейкоб Никол, 24-летний моряк, в роковой день 3 мая 2015 года работал на яхте "Кибо". Он сильно ударился головой о 20-килограммовый крюк и упал в море. Он был срочно доставлен в больницу, где ему поставили диагноз "серьёзное повреждение головного мозга". Из-за травмы он провёл два года почти не двигаясь, и это спровоцировало возникновение пневмонии, от которой он и скончался 7 июня.
После получения травмы Джейкоба перевозили из больницы в больницу, а затем положили в хоспис Мари Кюри, где он доживал свои последние дни. Парень не мог разговаривать, поэтому со своими близкими он общался с помощью устройства, которое передавало сигналы "да" и "нет".
Все эти два мучительных года Джейкоб показывал чудеса стойкости и отчаянное желание выжить. Он скончался в мирной обстановке, и родственники парня выражают огромную признательность персоналу хосписа, который помог скрасить последние дни жизни Джейкоба.
Семья Джейкоба уверена, что трагедии можно было избежать, поэтому продолжает расследование. Ей удалось собрать 17 тысяч долларов на медицинское обслуживание, адвокатов и судебные издержки.
Суперъяхта длиной 80 метров принадлежала российскому миллиардеру Александру Мамуту, который, по слухам, является близким другом владельца клуба "Челси" Романа Абрамовича. На момент трагедии владельца не было на борту судна, которое стояло в порту Майорки.
- Популярные
- По времени