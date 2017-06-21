Моряк, который упал с мачты яхты Александра Мамута, умер после двух лет мучений

Молодой моряк умер от жуткой травмы головы, которую получил два года назад, упав с суперъяхты близкого друга Романа Абрамовича миллиардера Александра Мамута.

Джейкоб Никол, 24-летний моряк, в роковой день 3 мая 2015 года работал на яхте "Кибо". Он сильно ударился головой о 20-килограммовый крюк и упал в море. Он был срочно доставлен в больницу, где ему поставили диагноз "серьёзное повреждение головного мозга". Из-за травмы он провёл два года почти не двигаясь, и это спровоцировало возникновение пневмонии, от которой он и скончался 7 июня.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 3:56 PDT

После получения травмы Джейкоба перевозили из больницы в больницу, а затем положили в хоспис Мари Кюри, где он доживал свои последние дни. Парень не мог разговаривать, поэтому со своими близкими он общался с помощью устройства, которое передавало сигналы "да" и "нет".

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 3:55 PDT

Все эти два мучительных года Джейкоб показывал чудеса стойкости и отчаянное желание выжить. Он скончался в мирной обстановке, и родственники парня выражают огромную признательность персоналу хосписа, который помог скрасить последние дни жизни Джейкоба.

Семья Джейкоба уверена, что трагедии можно было избежать, поэтому продолжает расследование. Ей удалось собрать 17 тысяч долларов на медицинское обслуживание, адвокатов и судебные издержки.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 3:56 PDT

Суперъяхта длиной 80 метров принадлежала российскому миллиардеру Александру Мамуту, который, по слухам, является близким другом владельца клуба "Челси" Романа Абрамовича. На момент трагедии владельца не было на борту судна, которое стояло в порту Майорки.