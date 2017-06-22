Предсмертное СМС школьницы: После изнасилования мои тело, душа, ум уничтожены

14-летняя жительница Англии не смогла пережить, что её насильнику смягчили приговор.

Жительницу Блэкберна, Англия, Меган Хойл изнасиловали, когда ей было всего 12 лет. После этого некогда счастливая и жизнерадостная девочка стала злой и замкнутой, несмотря на профессиональную помощь. Но последней каплей стало то, что суд смягчил приговор её 17-летнему насильнику. Меган считала, что преступление просто сошло ему с рук — и это после того, что она пережила!

Девочка не смогла смириться с произошедшим и решила покончить жизнь самоубийством. На тот момент ей было уже 14 лет. Её лучший друг Кристофер Козенс рассказал, что в тот день Меган жаловалась ему, что она недостаточно старается в школе и что боится не сдать экзамены. Она не говорила о том, что хочет убить себя, но в разговоре прозвучала фраза "Скоро никаких проблем не будет".

Потом Меган позвонила Кристоферу посреди ночи. Он лишь услышал, как она плачет и что-то пытается ему сказать, но было поздно. Несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась через четыре дня. В последнем сообщении к своему другу она написала:

Если ты получил это СМС, значит, уже слишком поздно. Прошу, прости меня и присмотри за моей семьёй. Мои тело, душа, ум уничтожены Меган Хойл

Своим родителям Меган сказала, что просто приболела, и поднялась в свою комнату. Папа порекомендовал ей поспать, чтобы её самочувствие улучшилось, но он и предположить не мог, что через несколько часов его дочери не станет. После смерти девочки родители пожертвовали её органы на донорство.