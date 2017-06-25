Мастер кунг-фу протягивает змею через нос и поднимает вёдра веками (видео)

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Мастер кунг-фу протягивает змею через нос и поднимает вёдра веками (видео)

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Ву Сонг, мастер кунг-фу из Китая, продемонстрировал свои ужасающие таланты. На "Ютубе" появилось видео, где отчаянный мастер протаскивает ядовитую змею через носоглотку и поднимает тяжёлые вёдра с помощью век. Будьте осторожны, некоторые кадры могут вас шокировать.

Ву Сонг продемонстрировал свои пугающие способности на улицах Чэнду в понедельник, 19 июня. Некоторые кадры видео выглядят по-настоящему ужасно — кажется, что мастер кунг-фу испытывает сильную боль. Впрочем, это не отпугнуло последователя Ву Сонга, который попытался повторить его безумные трюки.

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