Учителя, пославшего школьнице 400 откровенных СМС, отстранили на два года

Мужчина написал девочке, которой было меньше 16 лет, что он уже разделся и прыгнул голым в кровать.

Учителя математики Мэтью Николса обвинили в сексуальном домогательстве в отношении своей ученицы, которой было меньше 16 лет. Мужчина за шесть дней переписки отправил более 400 откровенных сообщений, в которых, например, писал: "Только разделся и прыгнул голым в кровать", — сообщает Mirror.

29-летний мужчина делал пошлые намёки, описывая объятия в лесу, поцелуи под омелой и рассказывая свои секреты. Кроме того, учитель писал ещё одной девочке, однако эти сообщения суд счёл просто "неуместными", так как там не было сексуального подтекста.

Несмотря на это, Мэтью может снова вернуться к преподавательской деятельности, когда пройдёт два года после данного инцидента. Его адвокат утверждает, что подсудимый получил профессиональную помощь и осознаёт свою вину.