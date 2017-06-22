Мама умершей девочки-гидроцефала: Она только научилась улыбаться...

В Индии умерла девочка с редчайшим заболеванием, из-за которого её голова увеличилась до колоссальных размеров.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 7:38 PDT

Роона Бегум попала в заголовки газет в 2013 году, когда её фотографии привлекли внимание общественности. В это воскресенье она умерла в своей отдалённой деревне на северо-востоке Индии. Мать девочки Фатима рассказала, что у малышки начались проблемы с дыханием и ей пришлось вызвать врачей, но Роона скончалась по пути в больницу.

Девочка не дожила всего лишь несколько дней до начала новой серии операций, которые должны были вернуть ей нормальный облик. До того как у малышки затруднилось дыхание, она прекрасно себя чувствовала, ничто не вызывало опасений.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 7:39 PDT

Роона родилась с гидроцефалией, редким и потенциально смертельным заболеванием, при котором в мозгу образуется слишком много спинномозговой жидкости. В 2013 году семья искала помощи и привлекла внимание СМИ. Это поспособствовало тому, что больница в Нью-Дели согласилась лечить девочку бесплатно.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 7:39 PDT

За четыре года Рооне сделали восемь операций, благодаря которым размер её головы уменьшился с 94 сантиметров до 58. Большое количество жидкости давило на мозг девочки, и из-за этого она даже не могла сидеть прямо. Несмотря на операции, малышка не могла ходить, самостоятельно питаться, но родители надеялись, что их ребёнок когда-нибудь сможет жить полной жизнью.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 7:39 PDT

Вопреки словам врачей, сказанным перед последней проведённой ей операцией, о том, что девочка вряд ли выживет, малышка хорошо себя чувствовала, научилась улыбаться и даже отзывалась на своё имя.