Бизнесмен с Уолл-стрит умер во время жестоких сексуальных игр

Тело бизнесмена с Уолл-стрит было найдено в его собственной квартире. Погибший был без одежды, с полотенцем, воткнутым в рот, и с подушкой на лице. Главная версия случившегося — секс-игра, которая зашла слишком далеко.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 8:22 PDT

Нил Родни Смит, 57-летний генеральный директор инвестиционной компании Infraccess, был найден мёртвым в своей собственной постели со следами жестоких сексуальных игр. Полицейские прочитали последнюю переписку погибшего и узнали, что перед смертью он пригласил некоего молодого человека к себе в гости. Соседи, которые слышали шум, подтвердили, что пара занималась сексом.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 8:22 PDT

Когда звуки затихли, сосед обнаружил, что мистер Смит мёртв. На теле жертвы не было найдено никаких травм, но полицейские не исключают тот факт, что было совершено хитрое убийство. Сейчас следователи просматривают камеры наблюдения в доме и отслеживают всех мужчин, которые посещали здание в день убийства.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 21 2017 в 8:22 PDT

У следствия уже есть подозреваемый, и сейчас выясняется, был убийца мужчиной по вызову или же любовником Нила Смита.