Замужняя учительница 9 месяцев спала с учеником, который младше неё на 18 лет

Когда об этом узнало руководство школы, то женщина рассталась с молодым любовником, запретив рассказывать об их романе.

36-летняя учительница Амена Назам-Кхам пожизненно отстранена от преподавательской деятельности за роман со своим учеником в средней школе в Брадфорде, Англия. Замужняя женщина занималась с 18-летним учеником секстингом через "Фейсбук" и отправляла ему "голые" фотографии, сообщает Daily Mail.

В переписке Амена называла себя малышкой и приглашала ученика к себе домой или в гостиничные номера, где они и занимались сексом. Педагог одаривала своего молодого любовника подарками, в том числе часам Hugo Boss, а также билетами на разные концерты.

Она часто приглашала меня в ресторан, при этом запрещала мне платить за что-либо Пострадавший ученик

Однако когда об их романе стало известно руководству школы, женщина бросила юношу, написав ему в СМС: "С этого момента ты никогда и ни с кем не будешь обсуждать наши отношения". Она также попросила удалить всю их переписку и её откровенные фотографии.

Суд присяжных счёл, что ученик не искал отмщения, рассказав в суде эту историю. По их мнению, для него это была тяжёлая моральная травма, после чего ухудшилась его успеваемость в школе. При этом сама Амена не раскаивается в содеянном, поставив под угрозу состояние юноши.