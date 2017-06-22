Самая популярная девушка колледжа внезапно умерла во сне в возрасте 19 лет

Жительница Великобритании была талантливой художницей и мечтала в будущем заниматься татуировками.

Талантливая художница, которая была самой популярной девочкой в колледже, внезапно скончалась во сне. Жительнице города Уиднес, Великобритания, Луизе Кармон было всего 19 лет. Её мама Рейчел Кина рассказала, что у дочки было "абсолютно золотое сердце", сообщает Mirror.

Я родила её, когда мне было всего 15 лет. И с тех пор она была неотъемлемой частью моей жизни. Я помню каждый её сантиметр Рейчел Кина

По словам друзей погибшей, Луиза была всегда душой компании. Она обожала животных, поэтому дома она ухаживала за своей собакой и шестью крысами. Девушка мечтала зарабатывать на татуировках и хотела поступить в университет, чтобы дальше изучать искусство.

Смерть Луизы стала для её семьи грозой среди ясного неба. Девочка была абсолютно здорова и никогда не жаловалась на самочувствие. По словам её мамы, она заставляла всех вокруг смеяться, даже если у них плохое настроение.