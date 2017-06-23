Отец и дочь забили соседку насмерть за то, что она проткнула их футбольный мяч

Отца и дочь посадили в тюрьму на семь лет за убийство соседки, испортившей футбольный мяч, который то и дело залетал на её участок.

Натали Боллен, 28-летняя жительница английского города Лестер, и её отец, 48-летний Уильям Джелли, забили насмерть Келли Мачин после того, как она проколола ножом мяч, принадлежавший одному из сыновей Натали. Рассвирепевшая мать сразу же побежала к 34-летней соседке с криками "Я убью тебя!".

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 22 2017 в 3:11 PDT

Вместе со своим отцом они собирались вытолкнуть Келли из дома, но вместо этого нанесли ей несколько ударов и повалили на журнальный столик. Потерпевшая сломала несколько рёбер и проколола лёгкое во время нападения и скончалась спустя 10 дней от внутреннего кровотечения. Несмотря на то что она прошла стационарное лечение, её тело нашли в пустом доме.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 22 2017 в 3:11 PDT

Отца и дочь приговорили к тюремному заключению за непредумышленное убийство. Во время судебного разбирательства ни Натали, ни Уильям не проявили никаких намёков на раскаяние. Следствию стало известно, что в последние несколько месяцев до трагедии у соседок были тяжёлые отношения.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 22 2017 в 3:11 PDT

Незначительный инцидент привёл к трагической смерти человека Мартин Смолли, детектив

Эта трагедия разрушила сразу две семьи. Печальнее всего, что причиной тому послужила вспышка гнева и совсем незначительный повод. Получается, что человеческая жизнь стоила меньше футбольного мяча.