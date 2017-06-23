Послание дьявола, зоофилия или вирус? Жители ЮАР гадают: ягнёнок или человек?

В деревне Леди-Фрер овца родила мёртвого ягнёнка, который чем-то напоминает человека.

Суеверные жители Леди-Фрер в Южной Африке живут в страхе после того, как в их деревне овца родила "наполовину человека, наполовину зверя". По мнению местных, существо было прислано им дьяволом в результате зоофилии и колдовства, сообщает Daily Mail.

Директор ветеринарной службы признался, что на первый взгляд ягнёнок, который родился мёртвым, действительно похож на человека, однако это никак не связано с зоофилией. По словам ветеринара, на ранней стадии беременности плод был заражён лихорадкой Рифт-Валли, которая и привела к таким чудовищным мутациям.

Беременность у овец длится всего около пяти месяцев, значит, зачатие произошло в декабре 2016 года или январе 2017 года. В этот период в провинции были сильные дожди, поэтому появилось огромное количество разносчиков вирусов — комаров и мошек. Точный диагноз плода будет известен после вскрытия.