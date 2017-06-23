Как этих тварей земля носит?! 7 медсестёр и нянек, которые издевались над детьми

Сахалинская медсестра оскорбляла двухлетнего Германа, которого забрали из неблагополучной семьи. Женщина решила отругать мальчика за то, что тот испачкал штаны. При этом совершенно не скупилась на мат и обзывательства. Лайф вспомнил ещё шесть ужасных воспитательниц, которые издевались над малышами.

На все оскорбления ребёнок реагирует стоически — не проронив ни слезинки.

Эта ужасная няня

В ноябре 2014 года в Челябинске молодая супружеская пара наняла для своего 11-месячного сына няню. 53-летняя Лариса Ульянова, которую нашли через объявление в Интернете, с успехом прошла испытательный срок и получила работу. Однако буквально на второй день ребёнок при виде няни начал биться в истерике. Родители установили в комнате скрытую камеру, а вечером увидели, как женщина издевалась над их сыном: швыряла малыша на диван, выносила раздетым на балкон и била по лицу.

Пока родители не видят

Надежда Шаповал проработала няней в Турции всего четыре месяца, пока мама ребёнка Марианна не заметила, что он постоянно ходит в синяках. Тогда в мае 2017 года женщина установила в квартире камеры наблюдения и стала свидетелем ужасающей картины: каждый день няня била ребёнка, всячески издевалась над ним — тыкала лицом в памперсы и игнорировала просьбы и плач ребёнка. Кроме этого, Марианна увидела, что, когда малыш спал, Надежда ещё и мастурбировала в этой же комнате.

Больница ужасов

В мае 2015 года в болгарской больнице 40-летняя Эмилия Ковачева жестоко избила малышку, которая появилась на свет всего несколько дней назад. Сначала она наносила удары руками, затем в ход пошла бутылочка из-под молока, в какой-то момент Ковачева даже попыталась задушить младенца. Неизвестно, удалось ли ребёнку выжить после полученных травм.

Спокойной ночи, малыши

Гузель Махмудова наняла няню из-за невозможности совмещать воспитание ребёнка и работу. Тогда на няню молодая женщина вышла по совету друзей, которые уверяли, что Софья адекватна. Спустя три месяца, в марте 2017 года, Гузель обнаружила на теле сына гематомы. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как 56-летняя женщина кидает малыша с силой на кровать, накрывает подушкой и шлёпает, чтобы тот не мешал ей смотреть телевизор.

Доктор "Ай, болит!"

В апреле 2015 года в одной из больниц Хасанского района Приморского края разгорелся скандал. Выяснилось, что во время процедуры медсестра нанесла побои семилетней девочке, боявшейся уколов. На кадрах видно, что, не стесняясь других детей в кабинете, медсестра буквально запрыгнула на лежащую на кушетке девочку, придавила её коленом и несколько раз с силой отвесила шлепки по ягодицам и спине первоклассницы.

Справедливая месть

Одной из самых жестоких нянь стала жительница Уганды Эрика Камази. В мае 2015 года скрытая камера запечатлела процесс типичного времяпрепровождения няни и её подопечной. Сначала женщина пытается накормить двухлетнюю девочку кашей, давая ей многочисленные оплеухи и затрещины. После этого ребёнка начинает рвать прямо на ковёр. Няня швыряет девочку на пол, бьёт подвернувшимися под руку вещами, а потом и вовсе встаёт на спину ребёнка ногами и начинает топтать. Увидев издевательства над девочкой, отец ребёнка не выдержал и избил женщину.