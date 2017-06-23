В США кур будут усыплять в газовых камерах, прежде чем отправить на бойню

Одна из крупнейших в мире компаний по производству продуктов из куриного мяса заявила, что опробует новую технологию, согласно которой они будут сначала усыплять птиц газом, а только потом убивать их.

О внедрении новой технологии по убийству кур в производственных масштабах рассказала компания Tyson, которая планирует стать "самым устойчивым производителем белка". Испытываемая система называется контролируемым атмосферным оглушением и подразумевает под собой перекачку углекислого газа или азота в ящик, в котором перевозят птиц.

Когда уровень кислорода падает, животные и птицы погружаются в сон Фото: © East News

Защитники животных, в том числе и организация PETA, подтвердили, что такая технология является более гуманной по сравнению с остальными видами умерщвления птиц. Сейчас основной технологией в птицеводстве является оглушение током, но зачастую разряда не хватает, поэтому птица осознаёт, что ей перерезают горло, и чувствует при этом боль.

Несколько лет назад представители этого направления промышленности утверждали, что 99% птиц убивают в полностью бессознательном состоянии после удара током, а использование газа вызывает у птиц сильный стресс, судороги и раздутие крыльев. Несмотря на это компания Tyson решила использовать усыпление животных газом.

Компании Popeyes, Chipotle, Hardee's, Subway, Sonic, Wendy's и Burger King заинтересованы в покупке "гуманного" куриного мяса Фото: © East News

Компания Tyson наняла специалистов из компании Arrowsight, которые должны будут следить за тем, чтобы каждая птица была усыплена газом до того, как попадёт на бойню. Представители организации отказались оглашать суммы, которые были инвестированы в гуманное умерщвление животных.