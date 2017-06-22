В США учителям разрешат носить оружие в школах

В округе Уэлд для преподавателей открыли трёхдневные курсы по обращению с огнестрельным оружием. Учителей будут учить не только стрелять, но и оказывать экстренную медицинскую помощь.

Курс, подготовленный группой экспертов по обучению в обращении с оружием, поддержали родители, сотрудники правоохранительных органов и медицинские эксперты, которые считают, что школы в США являются "слабой целью" насилия.

Преподавателей отвезли на загородное стрельбище в округе Уэлд, где им показали, как обращаться с несколькими видами оружия.

Цель курсов, поясняют эксперты, не в замене полиции или служб безопасности, а в том, чтобы позволить учителям и другому персоналу учебных заведений предотвратить школьное насилие и при необходимости оказать медицинскую помощь.

Мы считаем, что частые перестрелки в учебных заведениях угрожают безопасности студентов, преподавателей и сотрудников Один из преподавателей

Стоит отметить, что впервые об организации занятий по стрельбе среди преподавателей заговорили после трагедии в школе "Сэнди-Хук" в 2012 году, когда один из учащихся застрелил своих одноклассников и нескольких взрослых, в результате чего погибло 20 человек.