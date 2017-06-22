Полицейские пообещали нью-йоркцам не арестовывать их за наркотики при передозах

В Департаменте полиции Нью-Йорка запустили кампанию, которая призывает наркоманов вызывать 911, даже если у них случится передозировка наркотических веществ.

Деятельность кампании будет сосредоточена на таких областях, как Статен-Айленд и Бронкс — там наблюдается самый высокий уровень употребления наркотиков. Кампания собирается запустить рекламу в социальных сетях, метро, ​​автобусах и паромах.

В соответствии с законом, люди, которые нуждаются в неотложной помощи при передозировке наркотиков или алкоголя, могут позвонить 911, не опасаясь ареста. То же самое относится к тем людям, которые проинформируют спасателей о состоянии человека, которому на данный момент необходима помощь.

Эта кампания поможет жителям Нью-Йорка осознать защиту Закона доброго самаритянина. Ведь это касается спасения жизней Джеймс О'Нил, комиссар полиции

В департаменте здравоохранения заявили, что каждые семь часов от передозировки умирает один житель Нью-Йорка. Как отмечает комиссар полиции, в 2016 году было зарегистрировано 1374 случая передозировки наркотиков.