Парень с ножом напал на девушку, которая его отвергла, вырезав ей улыбку Джокера

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Парень с ножом напал на девушку, которая его отвергла, вырезав ей улыбку Джокера

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Фото: Социальные сети

31-летний Мэтью Грейди ворвался в дом своей бывшей и напал на неё, когда она была в ванной.

31-летний Мэтью Грейди обвиняется в покушении на убийство после того, как он ворвался в дом к своей бывшей девушке в Глазго и угрожал ей перерезать горло. Мужчина не выдержал расставания и за несколько минут до нападения позвонил 23-летней Шивон Стивенсон. Однако в разговоре он перешёл на оскорбления, назвав возлюбленную глупой старой коровой, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: www.facebook.com/siobhann.stevenson.5</p>

Шивон была в ванной, когда Мэтью напал на неё с двумя ножами. Девушка попыталась закрыть перед ним дверь, но у неё не хватило сил, и мужчина сделал глубокий порез на её лице, после чего убежал. Шивон испугалась, что ей перерезали горло, так как ничего не видела из-за хлынувшей крови.

Я умоляла его не делать этого. Я просто свернулась в клубок рядом с раковиной и думала о том, что скоро умру. Кровь была везде

Шивон Стивенсон

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После нападения на лице Шивон остался 12-сантиметровый шрам, похожий на улыбку Джокера. Чтобы зашить рану, врачи сделали 44 стежка. Сестра пострадавшей, которая в это время была дома, рассказала, что мужчина напоследок крикнул: "Почему ты делаешь это со мной?" Сам Шивон все обвинения отвергает.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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