"Очень грязного Санту" поймали, когда он ехал на свидание с 14-летней девочкой

Prosecutors: 'Dirty old Santa' arranged sex tryst with child https://t.co/NdVoydi83P pic.twitter.com/C7N8sBOtBN— KCTV5 News (@KCTV5) 23 июня 2017 г.
По заявлению полицейских, девочка, которой педофил назначил свидание, была подставной — это была детектив, которая работала под прикрытием. Сегодня Санте, чьё настоящее имя Уильям Маккинли, предъявили обвинение в попытке совершить действия непристойного характера с несовершеннолетней.
На личной странице Маккинли в "Фейсбуке" выложены его фотографии в образе Санта-Клауса, датируемые декабрём минувшего года. По словам следователей, он является сезонным работником в одном из торговых центров Филадельфии. Сейчас он находится в тюрьме округа, информации о том, есть ли у него адвокат, не поступало.
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