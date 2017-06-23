"Очень грязного Санту" поймали, когда он ехал на свидание с 14-летней девочкой

Полицейские штата Делавэр арестовали 56-летнего педофила, который назвал себя старым грязным Сантой, по пути в пригород Филадельфии, где он планировал встретиться с 14-летней девочкой, с которой познакомился в Интернете.

По заявлению полицейских, девочка, которой педофил назначил свидание, была подставной — это была детектив, которая работала под прикрытием. Сегодня Санте, чьё настоящее имя Уильям Маккинли, предъявили обвинение в попытке совершить действия непристойного характера с несовершеннолетней.

На личной странице Маккинли в "Фейсбуке" выложены его фотографии в образе Санта-Клауса, датируемые декабрём минувшего года. По словам следователей, он является сезонным работником в одном из торговых центров Филадельфии. Сейчас он находится в тюрьме округа, информации о том, есть ли у него адвокат, не поступало.