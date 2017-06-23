Трагедию на колесе обозрения, где мать пыталась спасти малыша, сняли на видео

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Трагедию на колесе обозрения, где мать пыталась спасти малыша, сняли на видео

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В Сети появились шокирующие видео из парка аттракционов в Боразджане, Иран. На кадрах видно, как одна из кабинок колеса обозрения переворачивается и из неё выпадают мать с четырёхлетним ребёнком. Упав с 15-метровой высоты, 35-летняя женщина скончалась на месте. Малыш получил серьёзные повреждения. Неизвестно, удалось ли ему выжить.

По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность колеса, за раму которого и зацепилась кабина с людьми, сообщает The Sun.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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