Трагедию на колесе обозрения, где мать пыталась спасти малыша, сняли на видео

В Сети появились шокирующие видео из парка аттракционов в Боразджане, Иран. На кадрах видно, как одна из кабинок колеса обозрения переворачивается и из неё выпадают мать с четырёхлетним ребёнком. Упав с 15-метровой высоты, 35-летняя женщина скончалась на месте. Малыш получил серьёзные повреждения. Неизвестно, удалось ли ему выжить.

По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность колеса, за раму которого и зацепилась кабина с людьми, сообщает The Sun.