Ирландец погиб в страшном ДТП в Таиланде, занимаясь сексом

Во время страшной автокатастрофы в Таиланде погиб ирландец, который во время аварии занимался сексом с девушкой на пассажирском сиденье.

Джон Мэлоун, 39-летний преподаватель из Ирландии, путешествовал на скоростном автомобиле "Сузуки", когда в час ночи отказало управление — и машина налетела на бетонный столб. Камера наблюдения засняла, как автомобиль летит, вращаясь, а мужчина выпадает из него полуобнажённым.

Спасатели, прибывшие на место аварии, обнаружили, что в изуродованном авто сидят трое жителей Таиланда: две девушки (одна из них была голой) и водитель (в одежде). Когда их вытащили, оказалось, что пострадавшие не были пристёгнуты ремнями безопасности во время аварии. Их отвезли в больницу, а ирландец скончался на месте.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 23 2017 в 3:44 PDT

Водитель и пассажирка, которая сидела рядом с ним, находятся в тяжёлом состоянии, им оказывается посильная медицинская помощь. Сейчас ведётся расследование касательно причин ДТП. Возможно, сказались плохие погодные условия и тёмная дорога, но основной причиной следствия является пренебрежение правилами безопасности, поскольку пассажиры заднего сиденья занимались сексом во время езды на большой скорости.