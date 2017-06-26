В США зафиксировали резкий рост числа самоубийств среди фермеров

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Rural Health, американские учёные отметили повышенный уровень самоубийств среди работников сельского хозяйства, в несколько раз превышающий общее число рабочего населения в США.

В середине 1980-х годов кризис на фермах, благодаря которому возросли цены на растениеводство, в сочетании с высокими ценами на топливо и процентными ставками загнал американских фермеров в тупик. Они настолько отчаялись из-за ухудшения экономической ситуации в стране, отразившейся на сельском хозяйстве, что решили бороться со своими бедами с помощью самоубийств.

За 18 лет, в период между 1992 и 2010 годами, около 230 фермеров жили по годовой ставке от 0,36 до 0,95% на 100 000 человек. У американских рабочих в целом, напротив, ставка никогда не превышала 0,19% на 100 000 в течение этого периода.

Фермеры и работники сельского хозяйства совершают самоубийства чаще, чем представители других сфер Венди Ринггенберг, доцент кафедры здравоохранения

Помимо трудной ситуации с заработной платой фермеры также испытывают чувство неспособности оправдать ожидания и контролировать ситуацию, влияющую на их жизнь. Некоторые из них вынуждены справляться с болью от травм, полученных во время работы на фермах.

По словам Коринны Пик-Асы, профессора по охране труда и окружающей среды колледжа общественного здравоохранения, представления работников сельского хозяйства о жизни на ферме несколько приукрашены. Однако в какой-то другой профессии они себя пробовать не хотят, из-за этого они становятся не в состоянии обеспечивать свои семьи, а чувство, что у них нет больше других вариантов, окончательно доводит их до отчаяния.

Часто неспособность реализоваться в жизни доводит людей до самоубийства Фото: © East News

Депрессия — довольно частое явление среди представителей любых народов в различных сферах деятельности. Однако для избавления от этой болезни почти каждый житель США обращается за помощью к психологам.

Но, к сожалению, у работников сельского хозяйства доступ к психологической помощи ограничен, так как зачастую они живут далеко от городов. Но, несмотря на плачевную ситуацию, федеральное правительство почему-то не прилагает никаких усилий, чтобы исправить ситуацию.