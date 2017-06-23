У врача скорой случился сердечный приступ после того, как он увидел эту аварию

Пикап, за рулём которого был 15-летний подросток, выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник.

15-летний Эрик Нейбар и его 13-летняя сестра Лорен возвращались из похода, когда их пикап занесло на встречную полосу и они в лобовую столкнулись с внедорожником в американском штате Айдахо. Водитель джипа и дети погибли на месте, сообщает The Sun.

У одного из медиков, которые прибыли на место происшествия, случился сердечный приступ после того, как они начали доставать из покорёженных автомобилей тела погибших. Кроме того, офицеру полиции, который также присутствовал при этом, дали дополнительный выходной, чтобы он привёл себя в чувства.

Эрик и Лорен ехали на машине следом за своими родителями, которые приглядывали за ними в зеркало заднего вида. Однако в какой-то момент дети скрылись из виду, и взрослые решили вернуться за ними, но нашли детей уж мёртвыми. По словам их отца, Эрик и Лорен не могли жить друг без друга, поэтому и ушли в один день.